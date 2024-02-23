القنصل الأمريكي لدى الدولة: نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات

قالت ميغان غريغونيس، القنصل العام الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية، إن الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي وذكرى مرور 248 عاماً على عيد الاستقلال، فرصة مهمة للاحتفاء بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت ميغان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على هامش احتفال القنصلية الأمريكية في دبي باليوم الوطني الأمريكي، تحت شعار ((المستقبل الآن))، أن هناك 1500 شركة أمريكية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى مشاركة تلك الشركات في شهر الإمارات للابتكار، والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على ابتكاراتها في المجالات المختلفة.

وأشادت بدبي بوصفها مدينة مبتكرة يوجد بها 12 شركة أمريكية لديها مراكز ابتكار تستعرض من خلالها أحدث تقنياتها، وأعربت عن فخرها بالشركات الوطنية الأمريكية التي تعرض أبرز ما توصلت إليه، خاصة في مجال صناعة السيارات.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات وممثلي الهيئات، وتخلل الاحتفال عدد من العروض الأمريكية ومنصة افتراضية لـ ((البيسبول))، فضلاً عن استعراض كبرى الشركات الأمريكية أحدث منتجاتها.

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