حاكم الشارقة يوجّه بـ 7.9 ملايين يورو لرقمنة 30 ألف كتاب في «مكتبة جوانينا» البرتغالية

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص منحة مالية قدرها 7.9 ملايين يورو، لرقمنة 30 ألفاً من الكتب والمخطوطات النادرة التي تحتضنها ((مكتبة جوانينا)) التابعة لجامعة كويمبرا البرتغالية، إحدى أهم المكتبات التاريخية في العالم، والتي تعد جزءاً من التراث العالمي لليونسكو.

وتتركز موضوعات هذه المخطوطات على تاريخ الخليج العربي وخاصة أثناء فترة السيطرة البرتغالية على المنطقة. وتجسد منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤية سموه في تيسير سبل الوصول لمصادر المعرفة، والاستفادة من خيارات التكنولوجيا المعاصرة في دعم الجهود البحثية في المنطقة العربية والعالم، حيث سيتيح مشروع رقمنة المكتبة الفرصة للباحثين والقراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، فرصة الاطلاع والبحث في مراجع ومصادر نادرة في مختلف الحقول المعرفية.

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