أعضاء المجلس التنفيذي: 21 عاماً والهدف واحد.. دبي عالمية بكل المعايير

شدد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي على جهود المجلس على مدى 21 عاماً ودوره في دعم تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بدبي لمصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، مشيرين إلى دور المجلس في دفع عملية التنمية في دبي ودوره الحيوي في النجاحات العديدة التي حققتها دبي على صعيد الخدمات التي تستهدف رفاه الناس، وأكدوا أنه ومنذ 21 عاماً والهدف واحد: دبي عالمية بكل المعايير.





حراك تنموي

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد على مدى 21 عاماً حراكاً نهضوياً وتنموياً لا يهدأ، استطاعت من خلاله حكومة دبي تبوؤ مراكز حكومية متقدمة على الساحتين الإقليمية والدولية.







وأكد معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت دوماً وستظل أبداً منارة مرشدة للمسؤولين الحكوميين.

وشدد على تفرد الخط القيادي الذي انتهجه للمجلس التنفيذي كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي واصفاً قيادتهما بالملهمة.





خطط استراتيجية







وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «قام المجلس التنفيذي لإمارة دبي منذ تأسيسه في عام 2003 بالدور الرئيس لتطوير خطط دبي الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واليوم وبقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تواصل جميع الفرق من كافة الجهات الحكومية التنسيق والتعاون والتكامل والعمل الجاد بروح الفريق الواحد لمواكبة تطلعات المجتمع واستباق احتياجاتهم وتقديم خدمات نوعية تتجاوز التوقعات وتتصدر المؤشرات، لتظل دبي وجهة الساعين إلى البناء والنماء والإنجاز والتميّز في تطوير الحاضر وتصميم المستقبل». وأكد معاليه أن المجلس يواصل تأدية مهامه لتعزيز ريادة دبي العالمية في العمل الحكومي الذي يحقق الأثر المجتمعي المتكامل.





ريادة عالمية







ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن المجلس التنفيذي استطاع على مدار السنوات الـ21 الماضية تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي، والارتقاء بالإمارة إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم، والدفع بعملية التنمية الشاملة في دبي نحو المقدمة، منوهاً معاليه بما حققته إمارة دبي من إنجازات استثنائية عززت مكانة الإمارة عالمياً، وما زال العمل مستمراً لتحقيق تطلعات وطموحات مستقبلية أكثر ريادة وتميزاً.





دور محوري

وإلى ذلك تقدم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عضو المجلس التنفيذي، بالتهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 21 لتأسيس المجلس التنفيذي في الإمارة.







وأكد معالي مطر الطاير، أن المجلس التنفيذي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حقق نقلة نوعية في تطوير أداء العمل الحكومي لهيئات ودوائر حكومة دبي، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الحديثة، إضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات التي لها دور محوري في تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون دبي المدينة الأجمل والأفضل للحياة في العالم، والوجهة الأساسية لرواد الأعمال والاقتصاد.





تنمية مستدامة







ومن جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يضع ويقر ويتابع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي الذي يرأس مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي ويتابع تنفيذ الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة.





خطى واثقة







وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن المجلس التنفيذي لحكومة دبي وعلى مدى 21 عاماً مضت، وهو يسير بخطى واثقة من إنجاز إلى إنجاز، مستلهماً قوته ومقومات نجاحه في التخطيط والإشراف والمتابعة ورسم السياسات المستقبلية، من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن توجيهات سموه السديدة، التي صنعت من حكومة دبي حكومة نموذجية عالمية يحتذى بها.





تطوير العمل

وقدم سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وإلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي الموقر بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس.







وقال: إن المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حقق إنجازات متميزة ونجاحات غير مسبوقة في تطوير العمل الحكومي تبشر بمسيرة مشرقة لمستقبل الإمارة.

فقد استند سموه على النهج الذي رسّخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة واستشراف المستقبل، واستقى من مدرسة والده الحكمة والحنكة، حتى غدت دبي عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية بامتياز.





إنجازات نوعية







وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: 21 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهدت خلالها الإمارة نقلات وإنجازات نوعية عانقت المراكز الأولى عالمياً في مجالات حيوية، ورسخت موقعها على خارطة العالم كمركز تجاري واقتصادي وسياحي، وصلة وصل بين دول العالم، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي درّة المدن وأفضلها للعمل والعيش والزيارة في العالم، ومقصداً للباحثين عن فرص التميز والريادة.

ورسخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقيادته المجلس، نهجاً قيادياً ركيزته التخطيط الاستراتيجي، والتركيز على المستقبل لجعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي.











وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي يسعى منذ تأسيسه إلى ضمان ازدهار المجتمع، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذلك تطوير وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.





جودة حياة ورفاه

وبدوره قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: المجلس علامة فارقة في تاريخ إمارة دبي، فمنذ تأسيسه شهدت الإمارة تحولات وإنجازات كبرى تفوق الطموح، وعطاء مستدام على كافة الصعد.







وعلى الصعيد المحلي شهدت إمارة دبي ممارسات مستدامة تضمن تعزيز جودة حياة ورفاه المواطنين، وكذلك على الصعيد الحكومي، وعملية صنع القرارات الحكومية وتسريع وتيرة تنفيذها، باتجاه تحقيق سعادة المجتمع ومواكبة تطلعات وطموحات مواطني دبي والمقيمين فيها مما جعل حكومة دبي أنموذجاً يحتذى به في كافة حكومات العالم.





تشكيل المستقبل







وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ المجلس التنفيذي لحكومة دبي يمضي بثقة وخطوات راسخة نحو تحقيق الإنجازات وتشكيل المستقبل على كافة الصُعد في إمارة دبي، وفقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظلّ القيادة الشابة والطموحة المتجسّدة بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث نهلا مهارات القيادة والإدارة الحكوميّة من مدرسة والدهما صاحب السمو حاكم دبي.





ركيزة بناء







ورفع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، أصدق معاني التهنئة والتبريكات بالذكرى الـ 21 على تأسيس المجلس، مؤكداً التزام «إقامة دبي» بالعمل الجاد والمخلص لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية، والارتقاء بمكانة إمارة دبي على الساحة العالمية، من خلال بذل مزيد من الجهود، والعمل المتواصل على استشراف المستقبل بمختلف تحدياته وفرصه، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتطوير أدوات العمل للارتقاء بالجاهزية والاستعداد لتحقيق رؤية الإمارات 2031، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.





رفعة دبي







وهنأ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور 21 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وقال: كان خطوة هامة نحو تطوير ورفعة دبي، ويمثل محطة تاريخية هامة في رحلة الامارة نحو التقدم والتطور.





مفاهيم جديدة

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن مسيرة الإنجازات التي حققها المجلس التنفيذي لحكومة دبي على مدار واحد وعشرين عاماً قد رسّخت مفاهيم جديدة في ريادة العمل الحكومي، وقدّمت مستوى رفيعاً ونوعيّاً في التميز، وتحقيق التفرّد المستدام الذي تنتهجه دبي.







وأوضح د. بالهول أن معايير التنافسية العالمية التي تقوم عليها قدرات حكومة دبي، وما تقدمه من خدمات بكفاءة وجودة ومرونة، وما يرسمه المجلس من استراتيجيات، وما يتبناه من ممارسات وأطر عمل ابتكارية، هي انعكاس لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي من خلالها كانت الإنجازات الاستثنائية عنواناً لحكومة دبي.





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