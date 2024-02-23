رئيس الدولة ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بيوم ميلاده وسلطان بروناي ورئيس غويانا باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الإمبراطور ناروهيتو والسلطان الحاج حسن البلقية والدكتور محمد عرفان علي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز