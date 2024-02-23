أستراليا تسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات

توقّع وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، أن تبرم بلاده ودولة الإمارات اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية العام الجاري. جاءت تصريحات فاريل قبل أن يغادر بلاده إلى الإمارات، حيث من المقرر أن يجري محادثات تجارية خلال زيارة إلى الدولة والتي تتزامن مع انعقاد المؤتمر الوزاري السنوي لمنظمة التجارة العالمية.

وقال فاريل، إن هناك تفاؤلاً من الجانبين، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، فيما تبلغ قيمة السلع والخدمات المتبادلة 9.3 مليارات دولار أسترالي (6.1 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022.

وأضاف فاريل: تتطلع أستراليا أيضاً خلال المباحثات مع الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي، لاسيما في مجال التنقيب عن المعادن الأسترالية المهمة، وفي قطاع الطاقة المتجددة، الذي ترى استراليا أنه ضروري لتنويع اقتصاد البلاد. وأعرب فاريل، عن أمله في أن تؤدي أي اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات إلى زيادة وصول أستراليا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتتفاوض كانبيرا حالياً أيضاً على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والهند، ولكن نظراً لأن كلا الاتفاقيتين تواجهان صعوبات بشأن الواردات الزراعية، فقد تم تعليقهما حتى انتهاء الانتخابات. وسيعمل فاريل أيضاً خلال زيارته إلى الإمارات، مع نظرائه الدوليين على ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات.

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