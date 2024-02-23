«الأسهم الخاصة» تتجه لجمع الأموال في الأسواق الصعبة

تعمل شركات الأسهم الخاصة بجمع الأموال بشكل متزايد على شراء شركات فردية على أساس كل صفقة على حدة، في إطار كفاحها مع تراجع السوق، وبحث المستثمرين في طرق لخفض رسوم الإدارة.

وضخ المستثمرون في استثمارات ((كل صفقة على حدة)) رقماً قياسياً بلغ 31 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات أصدرتها شركة استشارات الأسهم الخاصة ((ترياجو))، وهو رقم يتحدى الركود الأوسع نطاقاً في عقد الصفقات وجمع الأموال في هذه الصناعة. ويتجاوز هذا الرقم خمسة أضعاف المبلغ الذي تم جمعه واستثماره عام 2019، وقد استحوذت شركات الأسهم الخاصة بهذا النوع من الصفقات على أكثر من 700 شركة العام الماضي، وهو أكثر من ضعف كل صفقات الاستحواذ التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة.

وكشف مطلعون على التفاصيل أن بين من يدرسون القيام بهذه الصفقات أو عرضوا القيام بها، بعض من أكبر الأسماء في عالم التمويل، بما في ذلك صندوق التحوّط ((إليوت)) وشركة الاستثمار الأمريكية العملاقة ((هاملتون لين))، إضافة إلى شركة الائتمان الأوروبية ((هايفين)).

وقال ويليام كليج، شريك في شركة كولمار كابيتال الاستشارية للأسهم الخاصة ((يكاد يكون من النادر إجراء محادثة مع المستثمرين ولا يكونون منفتحين أو متطلعين للقيام باستثمار من نوع كل صفقة على حدة))، ((وهذا يشمل الجميع، من شركات التأمين إلى المكاتب العائلية الراقية وصولاً إلى صناديق الثروة السيادية)).

والإجراءات التقليدية هي أن تقوم شركات الأسهم الخاصة بجمع أموال من مستثمرين وحجزها في صناديق استثمارية لأكثر من عقد، وتستخدم هذه الأموال لشراء محفظة شركات، وتتقاضى شركات الأسهم الخاصة رسوم إدارة تراوح بين 1.5 و2%. كما تأخذ 20 % من الأرباح عند بيع المحفظة الاستثمارية.

ويتيح هذا الهيكل الاستثماري للمديرين التنفيذيين في هذه شركات الأسهم الخاصة تحقيق أرباح جيدة حتى لو لم يحققوا عوائد كبيرة على استثمارات عملائهم.

على أية حال، بعد ازدهار هذه الصناعة لعقد كامل، تكافح شركات الأسهم الخاصة لتتمكن من بيع محافظها الاستثمارية، وإقناع المستثمرين بحجز الأموال لفترات طويلة مع فرض رسوم إدارة عالية. وجمعت هذه الصناعة 803 مليارات دولار العام الماضي، بما في ذلك رأس المال المغامر، وهو أقل مستوى منذ عام 2017. كما يواجه صناع الصفقات صعوبة في العثور على صفقات جديدة جذابة في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة، ما يجعلهم يملكون 4 تريليونات دولار من ((البارود الجاف)) أو أموال العملاء غير المستثمرة.

ويمكن أن يكون بيع نهج كل صفقة على حدة أسهل في إقناع المستثمرين فهو غالباً ما يعني رسوم إدارة أقل وأكثر تخصيصاً، رغم أن صانعي الصفقات يمكنهم المطالبة بنسبة أكبر من الأرباح عند بيع الاستثمار. إلا أن المستثمرين يعرفون أيضاً كيف يتم إنفاق أموالهم منذ بداية العملية.

وقالت سونينا سينها هالديا، رئيس قسم رأس المال الخاص في رايموند جيمس ((يفضل المستثمرون المؤسسيون الاستثمار في كل صفقة على حدة لأنها تمنحهم الفرصة لاختيار الشركات المفضلة لديهم، كما أن هذه الصفقات عادة ما تكون مصحوبة برسوم أقل من الاستثمار في الصناديق التقليدية)).

ويمكن أيضاً توظيف أموال المستثمرين واستعادتها بشكل أسرع من الصناديق المجمعة التقليدية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سوق أبطأ، تجني فيه الشركات رسوماً على كميات هائلة من الأموال غير المستثمرة.

وقال مات سوين، الرئيس التنفيذي لشركة ترياجو ((يملك العديد من الشركاء مبالغ غير مستثمرة))، وأضاف ((لن يبقى فريق إدارة كل صفقة على حدة محتفظاً بأمواله دون استثمار، وهو أمر مهم في هذا المناخ)).

وتسعى بنوك الاستثمار إلى المشاركة في هذه الأعمال. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة ((هوليهان لوكي))، ومقرها كاليفورنيا، عن صفقة لشراء شركة ((ترياجو)).

وزادت صعوبة سوق جمع التمويلات جاذبية الاستثمار على أساس كل صفقة على حدة بالنسبة للمديرين التنفيذيين الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم الخاصة.

وقال آندي لوند، الشريك الرئيسي لمجموعة صناديق الاستثمار الخاصة في ((هوليهان لوكي)) إن ((السوق الرئيسي لجمع التمويلات كان صعباً على الجميع، بما في ذلك العلامات التجارية المعروفة، وكان مغلقاً تقريباً أمام صناديق الاستثمار التي تبدأ للمرة الأولى))، وأضاف ((لكن كان هناك نشاط أكبر بكثير على صعيد كل صفقة على حدة)).

وبالنسبة لصانعي الصفقات الذين بدؤوا العمل بمفردهم، يمكن أن يساعدهم الاستثمار في كل صفقة على حدة في بناء سجل وعلاقات مع مستثمرين محتملين للاستفادة منها إذا أرادوا جمع تمويل في المستقبل.

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