المغناطيسية البديلة.. «حوسبة» أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة

المغناطيسية البديلة قد تُحدث ثورة في مجال الحوسبة وتجعلها أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة ووفقاً لبعض الروايات، يُعتقد أن هذه الأحجار المغناطيسية الطبيعية لوحظت لأول مرة حوالي عام 2500 قبل الميلاد من قبل راعي أغنام في مغنيسيا، الواقعة في تركيا الحديثة فقد لاحظ هذا الراعي أن هذه الأحجار تلتصق بمسامير حذائه.

صُنعت هذه الأحجار من خام الحديد المغناطيسي الطبيعي، وربما كان الصينيون على دراية بها بالفعل، حيث كانوا يستخدمون المغناطيس الحجري - وهو نوع من المغنتيت - في البداية لرؤية الطالع ثم صنع البوصلات الملاحية، واستغرق الأمر حتى القرن العشرين حتى يكشف العلماء عن نوع ثانٍ من المغناطيسية والمفاجأة المثيرة أن الباحثين أكدوا الأسبوع الماضي اكتشاف نوع ثالث.

يقول فيليكس فليكر، الباحث في جامعة بريستول الذي يدرس المغناطيسية ومؤلف كتاب ((سحر المادة)) الذي يقارن بين الظواهر العلمية والسحر، إن ((فكرة وجود نوع ثالث من المغناطيسية لم نكن ندركه، تثير حقاً خيال الناس))، ويعتقد فليكر أنه ربما تكون هناك أشكال أخرى تنتظر الاكتشاف.

لا يقتصر الاكتشاف الجديد المسمى بالـ((مغناطيسية البديلة)) على إضفاء لمسة من الغموض والإثارة على ظاهرة لطالما سحرت البشر، بل قد يؤدي أيضاً إلى استخدام أرخص للطاقة في مجال الحوسبة، ونظراً لأن مراكز البيانات تُمثّل حوالي 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء عالمياً، فإن أي تحسين بسيط في الكفاءة يمكن أن يكون له تأثير بيئي كبير.

عندما نفكر في المغناطيسية، تتبادر إلى أذهاننا عادة المغناطيسية الحديدية، وهي التي تستخدم في مغناطيس الثلاجات والقضبان المغناطيسية، وكما تعلمنا في المدرسة، فإن الأقطاب المتعاكسة تجذب بعضها البعض بينما الأقطاب المتشابهة تتنافر.

وتتحكم قوى التجاذب والتنافر المغناطيسية على المستوى الذري بفضل الإلكترونات الدوارة التي تولد مجالات مغناطيسية دقيقة خاصة بها. في المواد المغناطيسية الحديدية مثل الحديد والكوبالت والنيكل، يمكن تحفيز دوران الإلكترونات المجاورة لتتماشى في نفس الاتجاه، مما يؤدي إلى ظهور تأثير مغناطيسي جماعي، وتستخدم المواد المغناطيسية الحديدية على نطاق واسع في الهواتف وغيرها من الأجهزة، ولكن التنافر يحد من مدى تقريبها معاً.

واكتُشف نوع ثان من المغناطيسية في الثلاثينيات من القرن الماضي تحديداً عام 1930 يُسمى ((المغناطيسية الحديدية المُضادة)). في هذه المواد، تمتلك الإلكترونات المجاورة دوراناً مُتبادلاً وليس مُتوازياً، لا تزال الدورات المُتضادة تولد مغناطيسية داخلية، لكنها تلغي بعضها البعض على نطاق واسع، وبالتالي، لا تتجاذب أو تتنافر المواد المضادة المغناطيسية مثل المغناطيس النموذجي.

ويبدو أن ((المغناطيسية البديلة)) تجمع بين أفضل الصفات، حيث يعتمد سحرها المغناطيسي الفريد على التركيب الذري للمادة، وطرح علماء من ألمانيا وتشيكيا فكرة وجودها لأول مرة منذ عدة سنوات، وابتكر مصطلح ((المغناطيسية البديلة)) على يد ليبر شميكال من جامعة يوهانس غوتنبرج في ماينز بألمانيا.

وعُثر على إشارات تجريبية قوية لاحقاً من قبل فرق في كوريا والصين، وجاء التأكيد أخيراً من فريق دولي، ضم شميكال، مع نشر النتائج الأسبوع الماضي في مجلة نيتشر.

درس الباحثون بلورات من تيلوريد المنغنيس، وهو مادة يعتقد بها بقوة في كونها مغناطيسية بديلة. كما توقعوا، فإن دوران الإلكترونات المجاورة حدث بالتناوب، مما يعني أن الدوران المتعاكس سيؤدي إلى إلغاء بعضه البعض خارجياً، كما هو الحال في مضادات المغناطيسية الحديدية، لكن التعقيد الإضافي في بنية البلورات، وخاصة ترتيب الذرات، أنتج مجالاً مغناطيسياً داخلياً أقوى بألف مرة من مجال مغناطيس الثلاجة.

باختصار، أكد التجريبيون وجود المغناطيسية البديلة فعلياً، مع مواصفات مغناطيسية تبدو مصممة خصيصاً لتخزين أفضل للبيانات، وقد يكون هناك ما يصل إلى 200 مركب بخصائص مغناطيسية بديلة.

يشير هذا الاكتشاف إلى إمكانية استخدام الخصائص المغناطيسية للإلكترونات بدلاً من خصائصها الكهربائية لإجراء العمليات الحسابية، يطلق على هذا المجال اسم ((الإلكترونيات الدورانية Spintronics)) بدلاً من ((الإلكترونيات)).

يقول فليكر: ((تثير الإلكترونيات الدورانية الكثير من الحماس لأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير، خاصة بعدما أصبحت أجهزة الكمبيوتر من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم)).

على الرغم من المزايا العملية للجاذبية المغناطيسية، إلا أن كل ما يتعلق بها، من تفاعلاتها على المستوى الكمي إلى تجلياتها الواضحة في الحياة اليومية، يوحي بالسحر أكثر من العلم، فالمغناطيس الطبيعي (الحجر المغناطيسي)، المغناطيس الدائم الوحيد في الطبيعة الذي اعتبره الإغريق يمتلك روحاً بسبب قدرته على تحريك برادة الحديد، له أصل مثير للاهتمام، فهو عبارة عن قطعة من الهيماتيت يُعتقد أنها أصبحت مغناطيسية بسبب ضربات الصواعق، حيث لا توجد إلا على سطح الأرض أو بالقرب منه.

بدون المغناطيس الذي يحافظ على إبر البوصلة ممغنطة، كان من الصعب على البحارة الأوائل التنقل في البحار المجهولة، ولحسن الحظ، تسمح أساليب الاستكشاف الجديدة الآن برسم خريطة أكثر اكتمالاً للمجال المغناطيسي نفسه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز