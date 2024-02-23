«ميتا» و«مايكروسوفت» تضغطان على أوروبا لاختراق هيمنة «أبل»

تتعرض ((أبل)) لانتقادات من ((ميتا)) و((مايكروسوفت))، حيث تقول الشركات إن خطط ((أبل)) لفتح برمجياتها للهواتف المحمولة، امتثالاً لقانون تاريخي أصدره الاتحاد الأوروبي، فشلت في المضي قدماً بما يكفي، في الوقت الذي ستواجه فيه الشركة المصنعة لهواتف ((آيفون)) تحديات تنظيمية غير مسبوقة من بروكسل خلال الشهر المقبل.

أما بالنسبة للمنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين يتأهبون لفرض غرامة على عملاق التكنولوجيا قيمتها 500 مليون يورو في مارس، لتفضيلها تطبيقها الخاص للأغاني على منافسين مثل ((سبوتيفاي))، فيتعرضون أيضاً للضغط ليرفضوا مقترحات ((أبل))؛ بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي أصدره التكتل.

ويأتي رد الفعل المتزايد ضد ((أبل))، في الوقت الذي تضطر فيه الشركة إلى إجراء بعض من أكبر التغييرات على نموذجها للأعمال منذ أعوام، عقب مخاوف بشأن هيمنة متجرها للتطبيقات، والذي يشكل حصة كبيرة من أعمال الخدمات التي تقدمها الشركة، والبالغ 85 مليار دولار سنوياً.

وأعلنت ((أبل)) الشهر الماضي إجراء تغييرات على نظام تشغيل ((آي أو إس)) في أوروبا، مثل السماح للمستخدمين بتحميل تطبيقات من مصادر أخرى، والوصول إلى أنظمة دفع بديلة.

وتم تقديم هذه الخدمات قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي في 7 مارس، كي تعلن الشركات عن كيفية التزامها بقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى مواجهة القوة السوقية لمجموعات التكنولوجيا الكبيرة. لكن مقترح ((أبل)) يضع المطورين في ورطة، فإما التمسك بالنظام البيئي والرسوم الحالية لشركة ((أبل))، أو التخلي عن هذا كله إلى الأبد ومواجهة شروط جديدة.

وبالنسبة لمن اختاروا بناء تطبيقات في متاجر بديلة، قالت ((أبل)) إنها ستخفض أعلى مبلغ تدفعه الشركات لقاء استخدام متجر التطبيقات الخاص بها لبيع السلع والخدمات الرقمية من 30% إلى 17%.

إلا أن ((أبل)) أضافت مجموعة رسوم جديدة، تشمل ((رسوم التكنولوجيا الأساسية)) بقيمة 50 سنتاً على كل عملية تحميل أو تحديث للتطبيقات بعد الوصول لمليون عملية تنزيل. كما ستفرض ((أبل)) رسوماً إضافية بنسبة 3% على مطوري التطبيقات الذين يستخدمون نظام الدفع الخاص بها. وسيتم تطبيق رسوم الـ 50 سنتاً فوراً على عمليات التحميل من متاجر التطبيقات البديلة.

وأكد النقاد أن التغييرات ستؤدي إلى فرض رسوم على التطبيقات الناجحة أكثر بكثير من الذي تدفعه حالياً، مع إزالة أي حافز للمنافسين ليصنعوا متاجر تطبيقات بديلة.

وقال فيل سبنسر، رئيس قسم الألعاب لدى ((مايكروسوفت)): ((إن الخطوات المبدئية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية التي اتخذتها أبل تثبطنا بشكل كبير عن صنع بديل ذي مغزى للمتجر الوحيد المتوفر على أكبر منصات الألعاب على مستوى العالم، وهي الهواتف المحمولة))، وتابع، في تعليقات لـ ((فايننشال تايمز)): ((لذا، سنواصل العمل مع المنظمين لفتح هذا الأمر)).

كما رفض مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ((ميتا))، مقترحات ((أبل))، واصفاً إياها بأنها ((شاقة)) و((متعارضة)) مع ما ترمي إليه اللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي، معرباً عن أنه سيتفاجأ ((إذا اختار أي مطور الاتجاه إلى المتاجر البديلة للتطبيقات)).

وبعد إعلان ((أبل))، قال دامين غيرادين، محامي المطورين المنتقدين للشركة ((استغرق الأمر ساعة تقريباً حتى أدرك مطورو التطبيقات أنهم في ورطة)).

وأضاف ((سيلتزم الجميع تقريباً بالشروط القديمة، ولن يحدث قانون الأسواق الرقمية أي فارق فعلياً)).

وأضاف غيرادين ((ما تقوله المفوضية الأوروبية للناس هو: أرجوكم ساعدونا، وأعطونا أمثلة على مكامن الخلل))، ويعتبر غيرادين الموعد النهائي المحدد في مارس بمثابة بداية لجولة جديدة من الشد والجذب بين الاتحاد الأوروبي و((أبل)).

وذكرت ((أبل)) أنها قضت ((أشهراً في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية)) بشأن قانون الأسواق الرقمية، وأن خطتها تعكس عمل ((مئات الأعضاء في فريق ((أبل)) من الذين قضوا عشرات آلاف الساعات)) للتوصل إلى حل.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن 99% من المطورين سيشهدون تراجعاً في الرسوم التي يدفعونها أو ستظل ثابتة بموجب النظام الجديد. وتعتقد ((أبل)) أن التطبيقات الكبيرة فحسب ستضطر إلى دفع رسوم التكنولوجيا الأساسية، وأن 88% من المطورين النشطين على متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي لا يدفعون أي عمولات بالفعل.

وأضافت ((أبل)) إنها عقدت المئات من الاجتماعات الفردية مع المطورين منذ إعلان الشروط الجديدة، وتقديمها مساعدة فنية أيضاً للمطورين المهتمين ببناء متاجر بديلة للتطبيقات.

إلا أن ردود الفعل السلبية المتزايدة تركت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في معضلة تقرير ما إذا كانت الأعوام التي قضتها في العمل على التشريع الجديد الذي يستهدف ((حراس البوابات)) كان لها تأثيرها المطلوب على ((أبل))، وما إذا كان بإمكانها فرض عقوبات على الشركة لفشلها في الامتثال.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التكتل بإمكانه إطلاق إجراءات عدم الامتثال ضد أي شركة تخضع لأحكام قانون الأسواق الرقمية بمجرد انتهاء المهلة النهائية في مارس. ويتيح القانون للاتحاد الأوروبي توقيع غرامات على الشركات بما يصل إلى 10% من إيراداتها السنوية، على أن تزيد النسبة إلى 20% في الحالات المتكررة.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ((أبل))، هذا الشهر، إنه ((من الصعب للغاية)) تحديد تأثير التغييرات المتصلة بقانون الأسواق الرقمية على إجمالي أرباح الشركة.

وتضررت ((ميتا)) و((مايكروسوفت)) إثر قانون الأسواق الرقمية إلا أنهما اكتشفتا فرصة للاستيلاء على حصة أكبر من الـ 27 مليار دولار التي جنتها ((أبل)) عام 2023 من مبيعات متجرها للتطبيقات، بحسب بيانات من ((سنسور تاور)). وجاءت 7% من هذه الإيرادات من أوروبا.

وتسعى الشركات لتحدي ((أبل)) بطرق أخرى. قبل عامين، زادت ((أبل)) رسوم عمولتها، بحيث تجني 30% إضافية من المسوقين الذين يدفعون أموالاً للمزيد من إبراز إعلاناتهم في تطبيقات مثل ((إنستغرام)).

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت ((ميتا)) أنها ستمرر هذه الـ 30% إلى المعلنين مباشرة، ما يجعل الوصول إلى مستخدمي أجهزة ((أبل)) أكثر تكلفة.

وقال نيكولاس روديلي، رئيس قسم البحوث القانونية لدى ((سي إف آر إيه ريسيرش))، إن خطوة ((ميتا)) كانت ((تحدياً مباشراً)) لسياسات ((أبل))، حيث بدأت شركات التكنولوجيا الآن ((في الهجوم)) لاستغلال الثغرات التنظيمية الجديدة لصانعة ((آيفون)).

وذهبت كل من ((سبوتيفاي)) و((إيبك غيمز))، وكلاهما تنتقدان ((أبل)) منذ أمد طويل، إلى أن مقترحاتها ترقى إلى سوء النية. أما غاري سويدلر، رئيس ((ماتش غروب)) المالكة لتطبيق ((تيندر))، فقال إن قبول الاتحاد الأوروبي لخطة ((أبل)) أمر ((بعيد تمام البعد عن أن يكون مؤكداً)).

وقال المحلل المستقل إريك سيوفرت إن ((أبل)) كانت ((تتلمّس ما سيسمح لها القيام به بموجب قانون الأسواق الرقمية)) وأضاف إن ((السؤال هو ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستقبل بهذا، وأنا أعتقد أنها لن تقبل به)).

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