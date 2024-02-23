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«دو» تعيّن جاسم العوضي رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

2/23/2024 7:18:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تعيين جاسم العوضي رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركة.

وسيتولّى العوضي في منصبه مسؤولية الإشراف على تقديم الدعم لعملاء ((دو)) لتمكينهم من تحقيق نجاحات مستدامة وتسريع وتيرة تحولهم الرقمي من خلال تزويدهم بمحفظة متكاملة من أحدث حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتمثل مهام العوضي أيضاً في تطوير منظومة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمها في الشركة، بما يساهم في تمكين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال في الإمارات من النمو ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ((كلنا ثقة في أن المعرفة والرؤية الاستراتيجية والخبرات التي يمتلكها العوضي وسجله المهني الحافل بالنجاحات والإنجازات مع ((دو))، جميعها عوامل ستسهم في دعم رؤيتنا وتوجهاتنا للمستقبل، ونفخر في ((دو)) بتركيزنا على دعم وتمكين أبناء الإمارات ورؤيتهم يتقلدون مناصب إدارية تخولهم المساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية)).

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