«الاتحادية للضرائب» تحصل على اعتماد دولي جديد في الابتكار

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتماد دولي جديد في مجال الابتكار، وتسلمت شهادة ((المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة – بمُستوى مُتقدم وفق تقييم ((جيني)) الممنوحة من معهد الابتكار العالمي المتخصص في التقييم الابتكاري للمؤسسات ومنح الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات بمجال الابتكار. جاء ذلك تزامناً مع مُشاركة الهيئة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2024 المستمرة على مدار فبراير الجاري.

وتؤكد شهادة ((المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة)) المُميزة في هذا مجال الابتكار المُعتمدة في الولايات المُتحدة الأمريكية، والمصممة خصيصاً للجهات الحكومية على المستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للضرائب في النضج والقدرة على التقدم المستمر في مجالات الابتكار والتطوير.

تسلم الشهادة الدولية خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، من محمد شاهين المدير الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي، خلال حفل التكريم الذي أُقيم بهذه المناسبة في مقر الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.

وأكد خالد البستاني، أهمية حصول الهيئة على شهادة المؤسسة الحكومية المُبتكرة من مؤسسة دولية مرموقة مثل معهد الابتكار العالمي، مما يُشكل إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها في مجالات الابتكار والجودة لتبنيها مفهوم الابتكار كإحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات ورفع كفاءتها، والاستثمار في مواردها البشرية.

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