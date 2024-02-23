محاكم مركز دبي المالي العالمي تحصل على شهادة «مورو» الخضراء لالتزامها بالاستدامة

قام مركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو))، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، تقديراً لالتزامها بالاستدامة واختيار سحابة مورو لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات. وتم تسليم الشهادة إلى القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، من قبل المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وتم تصميم وتطوير سحابة مورو الخضراء لتوفير حلول موفرة للطاقة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتسهم المبادرة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي المتنامي. وإدراكاً لأهمية الحلول الصديقة للبيئة، اختارت محاكم مركز دبي المالي العالمي، سحابة مورو الخضراء لإدارة عملياتها الأساسية للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

مسؤولية بيئية

وقال القاضي عمر المهيري: ((إننا سعداء باستلام الشهادة الخضراء من مورو، ويعزز هذا الاعتراف التزامنا بتبني ممارسات صديقة للبيئة في عملياتنا، وما ذلك إلا تأكيد على أهمية قرارنا الاستراتيجي بتبني التكنولوجيا التي تلبي معايير الأداء العالي وتتماشى مع التزامنا بالمسؤولية البيئية، ومن خلال الاستفادة من إمكانات السحابة الخضراء لمورو، إننا واثقون من قدرتها في تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحقيق خطوات كبيرة في الحد من التأثير البيئي)). وتظل مورو في طليعة الابتكارات التكنولوجية، إذ توفر للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حلولاً فعالة لدعم رحلتها في التحول الرقمي، فيما تعكس الشهادة الخضراء حرص مورو على تطبيق نظام بيئي رقمي ومستدام.

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