1.54 مليار درهم أرباح «ستاندرد تشارترد» في الإمارات خلال 2023 بنمو 26 %

سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، أرباحاً في العام 2023 بنحو 1.54 مليار درهم (421 مليون دولار)، بنمو 26% مقارنة بالعام 2022، مدفوعة بأسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك المركزية والأداء القوي للخدمات المصرفية التجارية وعلى رأسها إدارة النقد.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها ((البيان)) مع إعلان البنك اللندني لنتائجه المالية، فقد حقق البنك على صعيد عملياته في الإمارات نمواً في الإيرادات بنسبة 28% خلال 2023 والتي ارتفعت إلى 2.91 مليار درهم (794 مليون دولار).

وتعتبر النتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي الأفضل خلال الـ 10 سنوات الماضية، إذ ارتفع صافي الأرباح إلى 1.54 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 1.22 مليون درهم (333 مليون دولار) في 2022.

وبلغت قيمة أصول البنك في الإمارات في العام الماضي 74.7 مليار درهم (20.37 مليار دولار)، مرتفعة من 72 مليار درهم (19.62 مليار دولار) في 2022. وعلى صعيد العائد على حقوق الملكية الملموسة، فقد ارتفعت إلى 23% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 16% في 2022، فيما حقق قسم خدمات الأثرياء نمواً بنسبة 56% خلال العام 2023 مع ارتفاع عدد عملائه في الدولة.

وأظهرت البيانات، أن الرهون العقارية للأفراد سجلت نمواً بأكثر من 150% خلال العام الماضي، مدفوعة بالأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في الإمارات لاسيما دبي والتي حققت أرقاماً تاريخية في 2023 على صعيد الاستثمارات والمعاملات.

وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فقد ارتفعت إيراداتها 30% مع التركيز على صفقات تمويل المشاريع في الدولة وخاصة المستدامة، كما ارتفعت مداخيل الخدمات المصرفية الإسلامية ((صادق)) بأكثر من 25% مع سلسلة من صفقات الصكوك التي تضم الصفقات المستدامة والصكوك الخضراء.

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