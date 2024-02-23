12.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 12.1 مليار درهم الأسبوع الماضي مع 3931 صفقة تضمنت 3111 مبايعة عقارية بقيمة 9.4 مليارات درهم، و686 صفقة رهون بـ 2.1 مليار درهم و134 معاملة هبة بقيمة 520.8 مليون درهم. واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر من الصفقات بواقع 1395 صفقة بقيمة 5.8 مليارات درهم تشكل 61.6 % من الإجمالي، فيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.6 مليارات درهم تشكل 38.3 % من الإجمالي، نتجت عن 1716 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة للأسبوع الثاني في قيمة المبايعات بإجمالي 693 مليون درهم نتجت عن صفقتين وجاءت ثانياً الخليج التجاري بـ672 مليون درهم عبر 314 صفقة. وشهد الأسبوع العديد من الصفقات الكبيرة، تضمنت بيع قطعة أرض في مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 691 مليون درهم إلى جانب صفقة بيع فيلا في دبي هيلز بقيمة 114 مليون درهم، وتم بيع شقة في نخلة جميرا بـ 95.5 مليون درهم.

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