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نمو الإمارات يتجاوز المعدلات العالمية في 2024

2/23/2024 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن تتجاوز معدلات نموه المعدلات المتوقعة للنمو العالمي خلال 2024 بدعم انتعاش القطاعات الأساسية غير النفطية وازدهار أنشطة السياحة والعقارات والنقل والصناعة والتجزئة وغيرها متجاوزاً التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي النمو العالمي.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات الإمارات ودول التعاون ستتخطى التوقعات العالمية للنمو للعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الإمارات يظهر نمواً 3.7 % في 2023 و4 % عام 2024، فيما يقدر معدل النمو في التعاون بنحو 3.4 % في 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1 % و2.1 % في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير، الصادر عن بنك أبوظبي الأول، ويحمل عنوان ((تعزيز التأثير الإيجابي))، إلى أن دول التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية. وعلى صعيد الأسواق المالية، دعا التقرير، المستثمرين إلى تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

اقتصاد الإمارات يتجاوز النمو العالمي في 2024 مدعوماً بقطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة

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