مع احتدام الصراع في البحر الأحمر.. عملاقة الشحن سي إم ايه - سي جي أم تسجل خسارتها الفصلية الأولى

سجلت شركة سي إم ايه - سي جي أم الفرنسية، ثالث أكبر شركة حاويات في العالم، أول خسائر فصلية لها منذ أربع سنوات، حيث تعاني صناعة الشحن من الصراع في البحر الأحمر وشبح الطاقة الفائضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، عن الشركة الفرنسية، التي يسيطر عليها الملياردير رودولف سعادة وعائلته، إعلانها عن خسارة قدرها 93 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بأرباح قدرها 3.04 مليارات دولار في العام السابق.

وتضمن بيان صدر، الجمعة، صورة لتوقعات سلبية "نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي."

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