مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 62.42 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 39131.53 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1.77 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 5088.80 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44.80 نقطة ، أو 0.3%، ليصل إلى 15996.82 نقطة.

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