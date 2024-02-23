مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 62.42 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 39131.53 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1.77 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 5088.80 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44.80 نقطة ، أو 0.3%، ليصل إلى 15996.82 نقطة.
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