الفابت المالكة لـغوغل تعتذر عن صور غير دقيقة أنتجها جيمني

أصدرت شركة "الفابت"، الشركة الأم المالكة لغوغل، اعتذاراً بشأن

صندوق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع لها "جيمني"، الذي أنتج صوراً لشخصيات تاريخية مع تصويرات عنصرية أو عرقية غير دقيقة.

وأرجعت الشركة الأخطاء إلى جهودها لتقديم نتائج متنوعة.

وجاء هذا البيان رداً على النقد الخاص بتصور شخصيات تاريخية بيضاء مثل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وجنود ألمان من العصر النازي كأشخاص ملونيين.

واعترف جاك كراوزيك رئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في غوغل بأن "جيمني" قدم صوراً تظهر شخصيات تاريخية بيضاء كأمريكيين من أصول أفريقية أو آسيوية، ومن بينهم الأباء المؤسسون والبابا.

وأكد كراوزيك أن جهوداً تبذل من أجل علاج وإصلاح الصور غير الدقيقة على الفور.

ولم تحدد جوجل الصور التي اعتبرت غير صحيحة لكنها أكدت مجدداً التزامها بحل هذه القضية، قائلة إن تلك الأخطاء سلطت الضوء على الحاجة لتحسين تقديم التنوع في الذكاء الاصطناعي التوليدي نتيجة لوجود تحيزات وقوالب نمطية.