قوات الجو الأوكرانية تؤكد إسقاط طائرة تجسس روسية

أعلنت قوات الجو الأوكرانية، الجمعة، أنها اسقطت طائرة تجسس روسية من طراز ايه-50يو فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.

ولم تدل موسكو بأي تعليق، لكن سلطات منطقة كراسنودار في جنوب روسيا قالت إن فرق إطفاء هرعت إلى موقع تحطّم طائرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: "بفضل عملية مشتركة بين استخبارات وزارة الدفاع وقوات الجو الأوكرانية، تم إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز ايه-50يو فوق بحر آزوف".

ولفتت إلى أن "إسقاط طائرة ايه-50يو هو ضربة قوية أخرى لإمكانات موسكو وقدراتها".

وايه-50 هو طراز لطائرات تجسس روسية يوازي طائرات "أواكس" (نظام الإنذار المبكر والتحكم) التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في يناير إسقاط طائرة ايه-50 فوق بحر آزوف الواقع بين روسيا وأوكرانيا.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق على الفور من سبب التحطّم أو نوع الطائرة.

وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي ومضات ضوئية عدّة في السماء ليلاً، فيما أظهرت أخرى حريقاً كبيراً يبدو أنه اندلع في منطقة ريفية.

وقالت السلطات الإقليمية في كراسنودار إن فرق إطفاء استجابت لحريق "نطاقه نحو 250 متراً مربّعاً" لا يهدد المنازل.

وأشارت إلى ضلوع "طائرتين" في الواقعة، من دون تحديد طرازهما.

وقالت السلطات "راهناً يتم إخماد النيران. وتعمل في الموقع أجهزة إنفاذ القانون ووحدات خاصة".

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