أبل تقدم النصيحة بشأن كيفية تجفيف هواتف آيفون المبتلة

قالت شركة "أبل" الصانعة لهواتف "آيفون" إن محاولة تجفيف الهواتف التي غمرتها المياه من خلال وضعها في أرز غير مطهي، ليست هي الطريقة المناسبة لإعادة الجهاز للعمل.

وقدمت الشركة توصيات جديدة للتعامل مع هاتف مبتل، حيث نصحت بعدم اتباع الطريقة التقليدية ووضع الهاتف في الأرز. وحذرت من أن وضع هاتف مبتل في أرز يمكن أن يؤدي إلى ضرر من جزيئات الأرز .

واقترحت "أبل" بدلاً من ذلك، إخراج أي سوائل من الهاتف برفق وتركه يجف في منطقة جيدة التهوية. وحذرت "أبل" أيضاً من استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل الهواء المضغوط أو إدخال أي أشياء غريبة في الهاتف.

وأوضحت الشركة أنه إذا واجه المستخدمون تحذير "اكتشاف سائل" أثناء شحن هواتفهم، فعليهم نزع كابل الشحن، والنقر على الهاتف لإزالة السائل، ثم تركه ليجف لمدة 30 دقيقة على الأقل، قبل محاولة شحنه مرة أخرى.

وأضافت أنه حال استمرار هذه المشكلات، يتعين على المستخدمين الانتظار لمدة يوم إضافي قبل محاولة شحن الهاتف مجدداً.

كما سلطت الشركة الضوء على التصاميم المتطورة للهواتف الذكية، مشيرة إلى أن الهواتف الحديثة أكثر قدرة على مقاومة الماء.

وأشارت إلى أن هواتف "أبل" اعتبارا من "آيفون 12" وما بعده تستطيع تحمل الغمر في المياه لعمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعة.

وقالت الشركة إنه في حالة الطوارئ والحاجة إلى شحن هاتف "آيفون" مبتل، يمكن للمستخدمين تجاهل ملاحظة اكتشاف سائل أو استخدام شاحن لاسلكي بعد التأكد من جفاف الجهاز.