زلزال قوته 5.5 درجات يهز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وشينجيانغ

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالاً قوته 5.5 درجات هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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