سوناك في الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية: الطغيان لن ينتصر أبداً

وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، بأن تقِف لندن إلى جانب كييف "مهما استغرق الأمر من وقت"، مشدداً على أنّ "الطغيان لن ينتصر أبداً".

وقال سوناك في بيان: "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نجدّد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أنّ الطغيان لن ينتصر أبداً وللقول مرّة أخرى إنّنا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغداً".

وأضاف: "نحن مستعدّون لفعل كلّ ما يتطلّبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر" أوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو).

وفي منتصف يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتّفاق أمني مدّته عشر سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، أشاد به الرئيس فولوديمير زيلينسكي باعتباره "غير مسبوق".

والخميس أيضاً، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة ضدّ روسيا وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيّين. وقالت وزارة الخارجيّة إنّ العقوبات تستهدف أكثر من 50 فرداً وشركة، خصوصاً في قطاعات تسمح للجيش الروسي بتزويد نفسه بالذخيرة والصواريخ والمتفجّرات.

كذلك، تستهدف العقوبات "مصادر دخل رئيسيّة لروسيا"، من أجل "قطع التمويل عن حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين غير القانونيّة".

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