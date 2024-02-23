البيت الأبيض يتهم رئيس مجلس النواب بمساعدة إيران عبر عرقلة مشروع قانون

صعّد البيت الأبيض انتقاداته لرئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي إلى الحزب الجمهوري مايك جونسون،

الجمعة، واتهمه بمساعدة إيران وروسيا عبر عرقلة التصويت على مشروع قانون للأمن القومي يهدف إلى إرسال مساعدات لأوكرانيا.

وقالت ستة مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض، ما يعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.

وقال أندرو بيتس نائب المتحدث باسم البيت الأبيض وكبير مستشاري الاتصالات في مذكرة اطلعت عليها رويترز ومن المقرر إعلانها اليوم الجمعة إن إيران "تعمل جاهدة على زيادة قدرات روسيا في حربها على أوكرانيا وهجماتها على المدن الأوكرانية".

وجاء في المذكرة "الرئيس بايدن يقف في وجه إيران. ولكن أين هو الالتزام المنتظر من رئيس مجلس النواب جونسون بعدم "إرضاء إيران" في كل هذا؟ لم يتحقق".

ووافق مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي على مشروع قانون مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بأغلبية ساحقة بلغت 70 مقابل 30 صوتاً، منهم 22 جمهورياً انضموا إلى الديمقراطيين الذين وافق معظمهم على القانون.

ومنح جونسون مجلس النواب عطلة لمدة أسبوعين دون طرح الإجراء للتصويت، قائلاً: "لن يجبرنا مجلس الشيوخ على التحرك".

ويعتقد كثير من أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولي البيت الأبيض أن مشروع القانون سيمرره مجلس النواب بتأييد كلا الحزبين إذا سمح جونسون للمجلس بالتصويت.

ويقول جونسون إن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية يجب أن تتضمن أيضاً إجراءات لمعالجة الأمن على الحدود الأمريكية مع المكسيك، وذلك بعد أن أوقف الجمهوريون نسخة من مشروع قانون تضمن أكبر وأشمل إصلاح لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.

وقال متحدث باسم جونسون، الجمعة، إن الإدارة مذنبة بنفس التهمة التي توجهها إليه.. وهي دعم إيران وروسيا.

وأضاف أن الحظر الذي فرضته الإدارة مؤخرا على محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال يجبر أوروبا على شراء الغاز الطبيعي من روسيا، لا الولايات المتحدة.

وأمضى مسؤولون كبار بإدارة بايدن عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوروبا في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن احتمال توقف واشنطن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وطمأنوا نظراءهم من باريس وبرلين وكييف مع دخول الحرب عامها الثالث بأن واشنطن ستتجاوز الأمر بطريقة أو بأخرى.

وحذرت مذكرة البيت الأبيض من أن "بوتين ألمح إلى أنه إذا نجح في أوكرانيا، فقد يهاجم دولاً أعضاء بحلف شمال الأطلسي تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها".

وأضافت المذكرة "إذا سهّل الجمهوريون في مجلس النواب هزيمة أوكرانيا، فإن أمريكا قد تواجه نفقات أكبر بكثير من التمويل الذي نحتاجه من كلا الحزبين لزيادة قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمعارض القديم لحلف شمال الأطلسي، قد هدد في الأسابيع القليلة الماضية بالتخلي عن بعض الحلفاء الأوروبيين إذا هاجمتهم روسيا.



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