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القيادة المركزية الأمريكية: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي وأضرار جسيمة

2/23/2024 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن هجوماً شنه الحوثيون اليمنيون على سفينة الشحن "روبيمار" في 18 فبراير الجاري، تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان في اليوم التالي للهجوم، إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد، وهي الآن معرضة لخطر الغرق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة، والتي ترفع علم بيليز "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.

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