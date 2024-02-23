القيادة المركزية الأمريكية: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي وأضرار جسيمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن هجوماً شنه الحوثيون اليمنيون على سفينة الشحن "روبيمار" في 18 فبراير الجاري، تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان في اليوم التالي للهجوم، إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد، وهي الآن معرضة لخطر الغرق.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة، والتي ترفع علم بيليز "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".
وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.
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