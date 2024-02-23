شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح
التاريخ
2/23/2024 7:08:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد مساء اليوم الجمعة 24 مواطناً وأصيب العشرات بينهم أطفال إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.
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