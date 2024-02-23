قناة إسرائيلية تكشف تطورات الهدنة في غزة

قناة إسرائيلية تكشف تطورات الهدنة في غزة
التاريخ
2/23/2024 7:08:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يعود وفد التفاوض الإسرائيلي من باريس الليلة لإطلاع القيادة السياسية على آخر التطورات.
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