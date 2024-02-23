هجوم أميركي بريطاني جنوبي الحديدة اليمنية

هجوم أميركي بريطاني جنوبي الحديدة اليمنية
التاريخ
2/23/2024 7:08:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارتين مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".
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