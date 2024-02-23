البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة التحديات الراهنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات الوطنية والإقليمية، والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها لمواجهة التحديات الراهنة.
وجدد العسومي خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة (باكو)، حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان وعلى كافة المستويات.
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