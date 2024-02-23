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البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة التحديات الراهنة

2/23/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات الوطنية والإقليمية، والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها لمواجهة التحديات الراهنة.


وجدد العسومي خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة (باكو)، حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان وعلى كافة المستويات.

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