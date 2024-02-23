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صحة غزة: الاحتلال يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت

2/23/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، من أن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.


وأشارت في بيان لها على مواقع التواصل، إلى أن 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف .

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