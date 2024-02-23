صحة غزة: الاحتلال يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت
التاريخ
2/23/2024 3:11:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، من أن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.
وأشارت في بيان لها على مواقع التواصل، إلى أن 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف .
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