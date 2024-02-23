قائد لواء إسرائيلي يفجر مفاجأة حول الحرب بغزة

قائد لواء إسرائيلي يفجر مفاجأة حول الحرب بغزة
التاريخ
2/23/2024 3:11:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قائد لواء "ناحل" الإسرائيلي قوله "لم نهزم حماس تماما في شمال غزة، وعلينا القيام بالمزيد هناك"، مشيرا إلى عودتهم لمحيط مستشفى الشفاء لمحاربة من سماهم "المسلحين الذين أعادوا تجميع صفوفهم".
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