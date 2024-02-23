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الملك يجري اتصالاً مع الرئيس المصري

2/23/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.


وأكد جلالته ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي، نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

وتم التأكيد على أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف.

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