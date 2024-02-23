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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

2/23/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في وسط مدينة فالنسيا يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع مملكة إسبانيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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