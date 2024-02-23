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استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن الرملة الاحتلالي

2/23/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، باستشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في "عيادة سجن الرملة" الاحتلالي، وأن هناك محاولات للوصول إلى عائلته لإبلاغها قبل الإعلان عن اسمه.

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