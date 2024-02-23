استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن الرملة الاحتلالي

استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن الرملة الاحتلالي
التاريخ
2/23/2024 3:11:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، باستشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في "عيادة سجن الرملة" الاحتلالي، وأن هناك محاولات للوصول إلى عائلته لإبلاغها قبل الإعلان عن اسمه.
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