روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".

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