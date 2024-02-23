روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس عن أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".
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