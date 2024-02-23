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روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

2/23/2024 3:11:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس عن أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".

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