سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية اليوم الجمعة
التاريخ
2/23/2024 3:11:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها أوقعت قوة هندسة إسرائيلية وجرافة من نوع "دي9" (D9) في كمين "محكم" في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
MENAFN23022024000208011052ID1107892516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.