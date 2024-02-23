الخارجية: لا يوجد أردنيين بين ضحايا حريق بناية سكنية في اسبانيا

الخارجية: لا يوجد أردنيين بين ضحايا حريق بناية سكنية في اسبانيا
التاريخ
2/23/2024 3:11:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في مدريد تواصلت مع الجهات الإسبانية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا، يوم أمس، حتى الآن، وأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.
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