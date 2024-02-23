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اختتام فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمعي في اقليم الشمال

2/23/2024 3:11:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات دورة بعنوان"الأمن والسلم المجتمعي"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وذلك ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب "محور الأمن والسلم المجتمعي".


وقال مدير شباب إربد يحيى ألمومني، إن هذه الدورة التي استمرت أربعة أيام وبمشاركة 25 مشرفاً ومشرفة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، تهدف إلى تنمية مهارات ومعارف العاملين مع الشباب، مما يسهم في تطوير البرامج المقدمة في المراكز الشبابية المختلفة.

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