قوات الاحتلال تقصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس

قوات الاحتلال تقصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس
التاريخ
2/23/2024 3:11:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى الأمل بخان يونس وألحقت أضرارا كبيرة بمرافقه.
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