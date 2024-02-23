د. أبو هولي يبحث مع نائب القنصل الفرنسي ازمة الاونروا المالية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم معنائب القنصل الفرنسي كوينتين لوبينوت، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "اونروا"، وتداعيات تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الاضافي للأونروا وعلى خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، والتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الامم المتحدة حول المزاعم الاسرائيلية بمشاركة موظفي من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر .

واشاد د. ابو هولي خلال لقائه بوفد القنصلية الفرنسية في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بموقف فرنسا الداعم للدور الحيوي الذي تقوم به الاونروا تجاه 5.9 مليون لاجى فلسطيني، والاعلان عن استمرار تمويلها للاونروا



ورفض د. أبو هولي المساس بمكانة الاونروا القانونية وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية مؤكدا على استمرار عملها الى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 .

واكد د. ابو هولي ان فرنسا داعم رئيسيى وشريك مهم للأونروا وموقفها ثابت نحو استمرار عملها الانساني الى حين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذي يعكس التزاما عميقاً منها بدعم مبادئ العدالة والانسانية والتضامن.

وتطرق د. ابو هولي الى الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ أربعة شهور راح ضحيتها ما يقارب من مئة الف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهددهم ولا سيما في شمال القطاع، والحرب التدميرية للمخيمات في الضفة الغربية والقدس مؤكدا الى أهمية تضافر الجهود الدولية بما فيها فرنسا للضغط على اسرائيل لفتح ممرات انسانية امنة لادخال المساعدات الى قطاع غزة وانقاذ ارواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح يقيمون في مراكز الايواء سواء بمدارس الاونروا او المدارس الحكومية .

وأضاف: أن وجود الاونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان والأردن يشكل عامل استقرار في المنطقة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي لخدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية

وحذر د. ابو هولي من استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمقرات الاونروا في القدس في حي الشيخ جراح وكفر عقب والسعي الى اغلاق مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح واغلاق كلية التدريب في قلنديا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة والذي

سيكون له تداعيات خطيرة على عمل الاونروا وخدماتها التي تقدمها لـ ـ110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، مؤكدا بان الخطوة الاسرائيلية تأتي في اطار مخططها لتصفية الاونروا واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة في تعدي سافر على القوانين ولقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

وأشار الى ان

مماطلة سلطات الاحتلال في تقديم الدلائل والبراهين التي تثبت تورط بعض موظفي الاونروا في مشاركتهم في احداث السابع من أكتوبر حسب ادعائهم، هدفه اطالة امد التحقيقات وبالتالي استمرار تعليق مساهمات المانحين الذي سيكون له تبعات وتأثيرات خطيرة على الاونروا والدول المانحة، وبالتالي اللاجئين الفلسطينيين خاصة مع تحذيرات الاونروا بوقف خدماتها مع نهاية شهر اذار المقبل لنفاذ الأموال .

وأعرب د. ابو هولي عن دعمه للخطوات التي انتهجتها الاونروا نحو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.

وحذر د. أبو هولي من المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو سيناء مشيداً بموقف فرنسا الرافض للتهجير القسري وبموقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإجماع مجلس الامن على رفض التهجير القسري الذي

تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضه على شعبنا من خلال حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة وسياسات الضم الصامت وجرائم المستوطنين في الضفة والقدس

وشدد د. او هولي بأهمية التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة

من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي

في الضفة والقدس.

ومن جانبه اكد كوينتين لوبينوت على استمرار بلاده في دعم الاونروا بالرغم من الاتهامات الاسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر

لافتا الى اهمية اجراء التحقيقات لتعزيز حيادية الوكالة والمساءلة والتحقق من الاتهامات الاسرائيلية. للمضي قدماً نحو دعم الاونروا .

وأشار لوبينوت الى أن هناك توأمة بين المخيمات الفلسطينية والمجالس البلدية والسلطات المحلية في فرنسا، لتقديم المساعدة والدعم والاسناد للاجئين الفلسطينيين في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد على المضي قدماً لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات والتبادل الثقافي بين البلدين.