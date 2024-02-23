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بالفيديو ضبط 113 كيلو مخدرات وأكثر من مليون حبة كبتاغون وأسلحة نارية

2/23/2024 3:06:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخص وبحوزته (96) كيلو من مادة الحشيش و(2) كيلو من مادة الكيميكال و(15) كيلو من بودرة الكبتاغون و(20) غراما من مادة الشبو وأكثر من مليون قرص من الكبتاغون وجهاز لكبس وتصنيع أقراص الكبتاغون و(3) أسلحة نارية متنوعة وذخيرة.

‏وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته اعترف بان المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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