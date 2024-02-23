بالفيديو ضبط 113 كيلو مخدرات وأكثر من مليون حبة كبتاغون وأسلحة نارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخص وبحوزته (96) كيلو من مادة الحشيش و(2) كيلو من مادة الكيميكال و(15) كيلو من بودرة الكبتاغون و(20) غراما من مادة الشبو وأكثر من مليون قرص من الكبتاغون وجهاز لكبس وتصنيع أقراص الكبتاغون و(3) أسلحة نارية متنوعة وذخيرة.
وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته اعترف بان المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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