10 طرق لخفض النفقات بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) ليس هناك شك في أننا نعمل في بيئة يكتنفها الغموض، فنحن منهكون بالتضخم ونقص المواهب الوظيفية وتزايد الضغوط لخفض التكاليف في جميع المجالات.

ليس من المستغرب إذن أن تتعرض مكاتب الخدمة في كل مكان لضغوط هائلة لخفض الميزانيات وتعزيز الإنتاجية وضمان أقصى قدر من الكفاءة، كل ذلك مع الاستمرار في تلبية توقعات تجربة الموظفين المتزايدة باستمرار.

يمكن أن تساعد إضافة الذكاء الاصطناعي على الازدهار في اقتصاد اليوم، مما يفتح المجال أمام الفرص الجديدة للنمو والنجاح مع قيادة منظمة وفعالة من حيث التكلفة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل هدر النفقات في مجال تكنولوجيا المعلومات؟

1- أتمتة مهام العمل الروتينية

- تتمثل إحدى أهم فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في قدرته على أتمتة الكثير من المهام الروتينية والمملة التي تستغرق وقتا طويلا.

- في هذه الحالة، لا يحسن الذكاء الاصطناعي الإنتاجية ويوفر الفرصة لاكتساب مهارات ذات قيمة أعلى فحسب، بل يقلل أيضا من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.

- بهذه الطريقة يحرر الذكاء الاصطناعي وقت فريقك للتركيز على المهام المدرة للدخل وذات المغزى.

2- منع المشاكل بشكل استباقي

- من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك بحثا عن أنماط واتجاهات غير عادية يصعب على الوكلاء البشريين اكتشافها.

- يمكن أن يساعد هذا النهج على فهم أفضل لما يبطئ الموظفين

- مثل انقطاع الخدمة أو توقف البرامج - بالإضافة إلى العوامل المهمة الأخرى التي تؤثر على النتيجة النهائية.

- يسمح تحديد المشاكل المحتملة قبل حدوثها للشركات بتحسين موثوقية واستقرار عمليات الدعم الخاصة بها من خلال تجنب وقوعها.

3- توفير الوقت والموارد اللازمة لتقديم الدعم

- يعد الذكاء الاصطناعي أداة مثالية لتحليل كميات هائلة من بيانات الشركة وإيجاد المجالات التي قد ينقصها الدعم.

- على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنواع طلبات الدعم التي يقدمها الموظفون، وتقدير الوقت الذي يستغرقه حل تلك الطلبات، وما هي الموارد المتاحة لمساعدة ذلك الموظف على معرفة المجالات التي قد يكون فيها الدعم غير كاف أو غير فعال.

- من خلال هذه الرؤى، يمكن لفرق الدعم تحسين الجودة الشاملة وتقليل عدد شكاوى أو مشكلات العملاء، مما يقلل في النهاية من الوقت والموارد اللازمة لتقديم الدعم.

4- معالجة البيانات بشكل أكثر كفاءة ودقة

- يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في دعم الفرق لتلبية احتياجات موظفيهم بشكل أفضل - دون التضحية بالكفاءة.

- من خلال تحليل البيانات والتفضيلات، يمكن للذكاء الاصطناعي عرض الحلول والخدمات المصممة خصوصا لكل موظف - دون إضاعة الوقت والطاقة.

- وهذا يقلل من الحاجة إلى العمل اليدوي الكثيف العمالة ويسمح بمعالجة البيانات بشكل أكثر كفاءة ودقة.

5- دعم الموظفين على مدار الساعة

- عندما يقدم الذكاء الاصطناعي الدعم على مدار الساعة، يمكن للموظفين الحصول على المساعدة كلما احتاجوا إليها، بدلا من انتظار موظفي الدعم ليكونوا متاحين خلال ساعات العمل.

6- تقديم الدعم متعدد اللغات.

- قد يكون دعم الموظفين الذين يتحدثون لغات أخرى مكلفا لأنه قد يكون من الضروري تعيين موظفي دعم إضافيين يجيدون مجموعة متنوعة من اللغات.

- في الواقع، مع الذكاء الاصطناعي، يمكن تقديم خدمة الموظفين بعشرات اللغات حتى تتمكن الشركات التي لديها عمليات في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا من مقابلة الموظفين وفقا لشروطهم بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

7- إجراء آلاف المحادثات في وقت واحد

- في هذا الاقتصاد، أصبح الحل السريع لمشكلات التكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

- يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي للمحادثة على الفور الكثير من المشكلات التقنية الروتينية دون الحاجة إلى مكتب المساعدة مما يوفر الوقت والمال.

- حتى عندما لا يتمكن الذكاء الاصطناعي من حل مشكلة بشكل مباشر، يمكنه تسريع الحل من خلال حث الموظفين على تقديم معلومات إضافية.

8- تحديد مستوى الأولوية ومسار العمل المناسب

- يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على فرز الرسائل والطلبات بشكل أكثر كفاءة من الشخص العادي لأنه يمكنه معالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة.

- على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل محتوى كل طلب دعم، بالإضافة إلى تحليل المعلومات حول الموظف التي أرسلها، لتحديد مستوى الأولوية ومسار العمل المناسب.

9- إدارة أكثر من مجرد دعم تكنولوجيا المعلومات

- الذكاء الاصطناعي هو تقنية متعددة الاستخدامات يمكن أن تساعد الموظفين في طرح أي سؤال، وليس فقط أسئلة تكنولوجيا المعلومات.

- بدلا من إرسال بريد إلكتروني إلى فريق الموارد البشرية، يمكن للموظفين ببساطة وصف أي مشكلة، تماما كما يفعلون مع المحترفين، والسماح للذكاء الاصطناعي بتحديد المورد المناسب ثم تسليمه لحل الطلب.

10- التحسن المستمر

- نظرا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتعلم وتتكيف مع استخدامها، فإنها يمكن أن تصبح أكثر فاعلية وكفاءة.

- بعد أسابيع وشهور وسنوات من استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنه أداء مهام جديدة وتوفير قدرات جديدة لأنه يتعلم باستمرار من بيئتك.

- عند إضافة أداة جديدة إلى مجموعتك التقنية أو تحديث قاعدة معرفية، يدمج الذكاء الاصطناعي تلك المعلومات، ويظهرها دون جهد لفريق تكنولوجيا المعلومات.

- يمكن للمؤسسات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي أن تتوقع زيادة في قيمة استثماراتها بمرور الوقت، ما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة، والتي يمكن أن تزيد أيضا من قيمة المؤسسة.

خلاصة القول، إذا كنت لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، فأنت تهدر المال على المهام اليدوية التي تستغرق وقتا طويلا. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة هذه العمليات، مما يوفر لموظفيك الوقت للتركيز على مشاريع أكثر تعقيدا.