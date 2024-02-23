لا صاعد ولا هابط كيف يتصرف المتداول في السوق المتذبذب؟

MENAFN - Al-Anbaa) «من خصائص سوق الأسهم عدم الاستقرار، وهذا ما يغفله كثيرون».. هذا ما يؤكده غاري بيكر الحائز جائزة «نوبل» في الاقتصاد عام 1992، مشيرا إلى أن غالبية المنضمين لسوق الأسهم يفعلون ذلك تحت إغراءات «الربح السهل» ليصدموا لاحقا من النتائج من جهة ومن الطبيعة غير المستقرة للسوق من جهة أخرى.

ويشير ديڤيد كوهين مؤلف كتاب (الخوف والطمع والذعر: سيكولوجيا سوق المال) إلى أن حالة التذبذب في الأسواق تدفع كثيرين إلى اتخاذ قرارات غير رشيدة مثلما هي الحال مع موجات الطمع والذعر التي تخرج المتداولين عن رشدهم.

ابتعد عن بعض القطاعات

ويقول كوهين إن عمليات المضاربة تبدو أكثر «إغراء» في ظل السوق المتذبذب، في ظل تخيل أنه يمكن ضبط مستويات المقاومة والأسقف السعرية بناء على التحركات السابقة، وبالتالي يقدم المتداول على الاستثمار في سهم بعينه على هذه الأسس دون تقدير جيد لأساسيات هذا السهم بما يؤدي به للخسارة في نهاية الأمر، ويبقى السؤال ماذا يجب أن يفعل المتداول في حالة تقلب سوق الأسهم؟

أولا، يجب تلافي القطاعات الاستثمارية المتقلبة، ومثلا شاعت مقولة ان من يستثمر في أسهم شركات الطيران يبدو كمن ينفق أمواله ليجلب لنفسه التوتر والأمراض، في إشارة إلى التقلب الشديد الذي تشهده أسعار أسهم شركات الطيران مع أي خبر حول حادث طائرة أو عيب فني في أحد الموديلات.

وللتدليل على ذلك يكفي النظر إلى منحنى شركة سهم بوينغ خلال السنة الماضية، حيث كان في فبراير 2023 عند مستوى 213 دولارا للسهم، قبل أن يصل في فبراير 2024 إلى 211 دولارا للسهم، بانخفاض لا يتجاوز 0.5%، ولكن هذا الأمر لا يعكس الحقيقة كاملة.

فالسهم تدنى لمستوى 200 دولار في يناير 2024 وذلك بعد بلوغه 264 دولارا في ديسمبر 2023، وذلك بسبب شكوى من احتمال وجود عيب فني في أحد طرازات الطائرات بعد انخلاع إحدى نوافذها خلال رحلة، وتخوف المتداولين من أثر تلك الحادثة على مبيعات الشركة المستقبلية.

تغيرات جذرية

وعلى مدى الخمس سنوات الأخيرة انخفض سهم «بوينغ» بنسبة 47.6% وذلك على الرغم من أن هذه الفترة كانت فترة انتعاش للسوق الأميركي بشكل عام بفعل الوفورات الكبيرة التي دخلت إليه خلال فترة كورونا، فضلا عن ارتفاع مستويات التوظيف.

بل تضررت أسهم الشركة من فترة كورونا ووصلت إلى 120 دولارا في مايو للسهم بفعل الخشية من تأثيرات الفيروس على التنقل بالطائرات لاسيما في ظل حظر السفر الذي فرضته كثير من الدول خلال سنة 2020، بما جعل الأمر عامل تهديد للشركة وعاملا مؤثرا بالسلب على سعر سهمها.

والشاهد أنه في السنوات الخمس نفسها التي تراجع فيها سهم «بوينغ» بنسبة 47.6% ارتفع سعر منافستها الأبرز «إيرباص» بنسبة 36.37% وذلك لسبب يتعلق بعدم وجود معلومات أو شائعات أو ادعاءات خطيرة حول سلامة طائرات الشركة الأوروبية بالدرجة الأولى، وبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمبيعات والأرباح.

لذا يبدو أن الاستثمار في أسهم «إيرباص» خلال هذه الفترة أفضل، وقد يكون الأمر حقيقيا، وهذا لأن الأسواق لم تكن بهذا التذبذب السنوات الماضية، باستثناء أول فترة لانتشار كورونا، والتي شهدت انحدارا كبيرا لسهم «إيرباص» أيضا، ولكن في ظل سوق مذبذب يبقى تجنب القطاع ككل أفضل.

والفكرة من تجنب مثل تلك الشركات هو تقليل العوامل التي تؤثر على السهم في ظل حالة من التقلب، فهذه العوامل في فترة الازدهار قد تكون سببا في صعوده لكن أن يكون انتشار ڤيروس وحربا إقليمية وشائعات مرتبطة بالأمن والسلامة ومواقف سياسية بين الدول تؤثر على الصفقات، كما هي الحال في صناعة الطائرات، فإن هذه الأسهم - وما يماثلها- لا تبدو مثالية في وقت تقلب السوق.

والشاهد أن احتمال سقوط طائرة هو 1 من كل 11 مليون رحلة تقريبا ولكن تأثيرها النفسي أشد من تأثير حادث سيارة مميت، على الرغم من أن بيانات السلطات في مختلف دول العالم تجعل السفر بالطائرات أكثر أمانا من قيادة السيارات، ولكن ما يعتبر هنا ليس الحقائق وحدها، ولكن تأثير هذه الحقائق على المتداولين في السوق.

تجنب أسهم هذه الشركات

ويرى المستثمر الأميركي الشهير كارل إيكان أن اسوأ أنواع المضاربات هي تلك التي تتم في السوق المتذبذب «ليس بدبدبة ولا بثيران» حيث يبدأ إغراء استخدام أساليب التنبؤ بسعر الأسهم المبنية على التخمين وبعض أشكال التحليل الفني في التفوق على التحليل الأساسي للأسهم بما يضر المتعاملين.

فارتفاع السوق بشكل عام يدفع للاستثمار وانخفاضها يدفع للانكفاء بعيدا عنها، ولكن التذبذب يثير مخاوف المستثمر وأطماعه، وبما أن الطمع يسبق لدى قرابة 88-90% من المتداولين في مثل هذا السوق فإنه يتسبب في حدوث «فقاعات صغيرة» في بعض الأسهم سريعا ما تنهار.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» خلال العام الماضي، 2023، وبدايات العام الحالي، فإن «إيكان» ما زال يتخوف من أن يتحول السوق الأميركي إلى سوق متذبذب قريبا، معتبرا أن هناك عوامل تدعو للارتفاع، وفي مقدمتها مستويات التشغيل وتفاؤل المستهلكين، ولكن قوة الدولار الزائدة قد تبدأ في إيذاء الاقتصاد كما أن التعثرات الاقتصادية للصين والأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا قد تؤثر سلبا.

وهنا ووفقا لـ«إيكان» فعلى المستثمر أن يبتعد تماما عن الأسهم ذات المخاطرة العالية أو التي يعتبر أي من العناصر السابقة «عنصرا حاسما» بالنسبة لها -مثل شركات الشحن الدولية- لتميل إلى الشركات الأكثر استقرارا والأقل تعرضا للعوامل المستجدة على السوق.

إستراتيجية الحل

وهنا يجب الانتباه إلى أن المتداولين من «متابعي الشاشات» أي هؤلاء الذين يبقون أعينهم على سعر السهم على مدار الساعة أكثر عرضة للتأثر في السوق المتقلب من هؤلاء الذين يتابعونه بشكل متقطع بنسبة تفوق 80%، وهذا بسبب تواتر تأثير التغيرات في السعر على أعصابهم.

والشاهد أيضأ أنه يجب تجنب النصيحة الشهيرة في سوق الأسهم وهي «TREND IS YOUR FRIEND» أو أن الاتجاه العام للسوق صديقك، فلا تعاديه ولا تسر ضده وإلا تسبب ذلك في خسارتك، لأنه لا يوجد اتجاه سائد هنا أصلا إلا لبضع ساعات أو أيام.

فعلى الرغم من أن هذه النصيحة تبدو منطقية في بعض الأحيان لأن الشراء وقت تراجع السوق يكبد صاحبه الخسائر - إذا استمر التراجع- والبيع وقت ارتفاعه يفقده مكاسب محتملة، ولكن السير في «قطيع» السوق أيضا لا يؤدي للمكاسب، حيث إن أي منحنى صاعد أو متراجع سينعكس حتما ووقتها يكون التغير سريعا لأنه يكون مصحوبا بشراء الجشع أو بيع الهلع.

والشاهد أن أكثر من 67% من المتعاملين في سوق الأسهم يتبنون بشكل أو بآخر نظرية أن «الاتجاه صديقي» ويشتري مع المشترين ويبيع مع البائعين، ويتكبدون الخسائر أو يحققون أرباحا تقل عن أرباح السوق بينما «يهزم السوق» -أي يتفوق في نسبة أرباحه عن المتوسط- من يتجنب السير في ركب السوق بلا تحليل خاص، لاسيما في فترات تذبذب السوق.

وفي هذا تبرز بشدة قيمة استثمار القيمة، واعتبر جراهام أن أسلوب الاستثمار الأمثل هو أسلوب «أعقاب السجائر»، ويعني به أن الأسهم التي يرميها الناس على جانبي الطريق بلا اهتمام يكون على أحدهم جمعها وإعطاؤها القيمة التي تستحقها والتي لا يلتفت لها غالبية المستثمرين بما يسمح بتحقيق أرباح كبيرة ومستقرة.

ويبدو أن أسلوب جراهام كان فعالا، حيث حقق أرباحا تتفوق على السوق باستمرار، حيث حقق 20% كربح سنوي بين أعوام 1936-1956 بينما لم يتعد متوسط السوق في هذه الفترة 12.6% أي أنه حقق الهدف غير المعلن لغالبية المستثمرين الكبار بـ«التغلب على السوق» بشكل واضح.

ففي حالة الأزمات العالمية يبرز هؤلاء الذين يبيعون على المكشوف، وفي حالة الازدهار تبرز قيمة أسهم الخيارات، أما استثمار القيمة فيبدو صالحا للحالتين، فضلا عن أنه الأكثر جدارة في الحالة «العادية» للسوق ويقصد بها التقلب المستمر وعدم الثبات على حال.