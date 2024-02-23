‫التربية تستقبل الطلبة الفائزين في مسابقة مناهزات اللغة العربية

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أعربت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي عن سعادتها لحصول الوفد الطلابي المشارك في مسابقة مناهزات اللغة العربية والتي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، جاء ذلك من خلال استقبال الطلبة الفائزين في مطار الكويت الدولي.

وأهدت العنزي هذا الإنجاز لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د عادل العدواني وأولياء أمور الطلبة المشاركين وتوجيه اللغة العربية والشعب الكويتي كافة، حيث حصل الطالب يوسف محمد العصفور على الميدالية الذهبية وحصلت الطالبة دلال أنور العنزي على الميدالية الفضية، وحصلت الطالب لولوة علي مراد على الميدالية البرونزية.

بدوره، ذكر الموجه العام للغة العربية بالإنابة نايف الحربي أن طلاب الوفد الكويتي شاركوا ضمن فريق اللغة العربية في مسابقة مناهزات اللغة العربية والتي عقدت خلال الفترة من 17 فبراير إلى 21 فبراير، مشيرا الى أن هذه المسابقة تجري بصورة دورية كل سنتين في مادة اللغة العربية بمشاركة طلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ويشرف على هذه المسابقة المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

وأضاف الحربي أن هذه المسابقة تهدف لتعزيز الولاء والانتماء للغة العربية، مهديا هذا الفوز لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والى دولة الكويت الحبيبة، متمنيا للطلبة الفائزين المزيد من الانجازات والإبداعات العالمية.

وفي هذا الصدد، قال الطالب يوسف محمد العصفور الحاصل على الميدالية الذهبية «ان المسابقة كانت جيدة جدا، حيث التقينا بالعديد من الطلاب المشاركين من مختلف الثقافات، وأهدي هذا الإنجاز لأمي وللكويت».

من جانبها، قالت الطالبة دلال أنور العنزي الحاصلة على الميدالية الفضية «أشكر المنظمين والقائمين على هذه المسابقة على التنظيم الجيد والشكر موصول لإدارة مدرسة ماريا القبطية بجانب أسرتي لدعمهم المستمر، حيث استفدنا من هذه المسابقة وتعرفنا على طلاب من مختلف البلدان وأتمنى أن أشارك في مثل هذه المسابقات».

وقالت الطالبة لولوة علي مراد الحاصلة على الميدالية البرونزية «أود أن أهدي فوزي لدولتي الحبيبة الكويت، وأشكر القائمين على مسابقة المناهزات في الشارقة على تنظيمهم الجميل للمسابقة، وتعلمنا الكثير وحصلنا على العديد من التجارب الفريدة في هذه المسابقة أن تتكرر مرة أخرى».