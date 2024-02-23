‫التربية تستقبل الطلبة الفائزين في مسابقة مناهزات اللغة العربية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعربت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي عن سعادتها لحصول الوفد الطلابي المشارك في مسابقة مناهزات اللغة العربية والتي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، جاء ذلك من خلال استقبال الطلبة الفائزين في مطار الكويت الدولي.
وأهدت العنزي هذا الإنجاز لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د عادل العدواني وأولياء أمور الطلبة المشاركين وتوجيه اللغة العربية والشعب الكويتي كافة، حيث حصل الطالب يوسف محمد العصفور على الميدالية الذهبية وحصلت الطالبة دلال أنور العنزي على الميدالية الفضية، وحصلت الطالب لولوة علي مراد على الميدالية البرونزية.
بدوره، ذكر الموجه العام للغة العربية بالإنابة نايف الحربي أن طلاب الوفد الكويتي شاركوا ضمن فريق اللغة العربية في مسابقة مناهزات اللغة العربية والتي عقدت خلال الفترة من 17 فبراير إلى 21 فبراير، مشيرا الى أن هذه المسابقة تجري بصورة دورية كل سنتين في مادة اللغة العربية بمشاركة طلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ويشرف على هذه المسابقة المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.
وأضاف الحربي أن هذه المسابقة تهدف لتعزيز الولاء والانتماء للغة العربية، مهديا هذا الفوز لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والى دولة الكويت الحبيبة، متمنيا للطلبة الفائزين المزيد من الانجازات والإبداعات العالمية.
وفي هذا الصدد، قال الطالب يوسف محمد العصفور الحاصل على الميدالية الذهبية «ان المسابقة كانت جيدة جدا، حيث التقينا بالعديد من الطلاب المشاركين من مختلف الثقافات، وأهدي هذا الإنجاز لأمي وللكويت».
من جانبها، قالت الطالبة دلال أنور العنزي الحاصلة على الميدالية الفضية «أشكر المنظمين والقائمين على هذه المسابقة على التنظيم الجيد والشكر موصول لإدارة مدرسة ماريا القبطية بجانب أسرتي لدعمهم المستمر، حيث استفدنا من هذه المسابقة وتعرفنا على طلاب من مختلف البلدان وأتمنى أن أشارك في مثل هذه المسابقات».
وقالت الطالبة لولوة علي مراد الحاصلة على الميدالية البرونزية «أود أن أهدي فوزي لدولتي الحبيبة الكويت، وأشكر القائمين على مسابقة المناهزات في الشارقة على تنظيمهم الجميل للمسابقة، وتعلمنا الكثير وحصلنا على العديد من التجارب الفريدة في هذه المسابقة أن تتكرر مرة أخرى».
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