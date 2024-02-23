الداخلية شؤون الانتخابات ستنشر جداول الناخبين بالجريدة الرسمية

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إن إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بنشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية:

يسر وزارة الداخلية أن تعلن للمواطنين الكرام أنه قد صدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والصادر في 2024/2/21 والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1675) الموافق 2024/2/22.

والذي نص في (المادة الأولى) منه على وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.

وتضمن في (المادة الثانية) أن تجرى الانتخابات وفقا للمرسوم بقانون المشار اليه أعلاه.

كما تضمن في (المادة السادسة) منه على أن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 أبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وفقا لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون، وترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره، لتقوم الإدارة بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة قانونا فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.

ويجوز لكل ناخب الاعتراض على تلك الجداول بطلب يقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومان من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية، وتصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتعدل جداول الانتخاب بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة.

لذا.. تنوه وزارة الداخلية إلى أن إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بنشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.