نقل دم لشاب من فصيلة مختلفة .. فكانت النتيجة مأساوية

توفي شاب هندي بطريقة مأساوية نتيجة عملية إهمال طبي جسيم بعد أن نقل له الأطباء فصيلة دم خاطئة يوم أمس الخميس، حيث كان المريض يحتاج دماً من فصيلة "O موجب"، فتم إعطاؤه من فصيلة AB فلقي حتفه.

وأدخل الشاب إلى مستشفى كلية ساواي مان سينغ الطبية في منطقة جايبور،

عاصمة ولاية راجستان، يوم 12 فبراير الماضي بعد حادث سير، وبدأت حالته في التدهور المستمر بعد نقل الدم الخطأ، وفتح المستشفى تحقيقات موسعة بعد الإهمال الكارثي وبحسب ما ورد في التقرير الطبي أدى نقل الدم الخاطئ إلى إتلاف كليتي المريض، ما أدى إلى إجراء غسيل الكلى له، وفقا لموقع news9live.

وبعد وصول معلومات الحادث لوسائل الإعلام، شكلت إدارة المستشفى لجنة تحقيق للتحقيق في الحادث، وحتى الآن، فشلت إدارة المستشفى في التعرف على المسؤولين المباشرين عن الواقعة المأساوية الحادث.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بعد الإهمال من قبل أطباء المستشفى وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل كلية الطب التابع لها المستشفى وتم تشكيل لجنة من الأطباء لعلاج الشاب إلا أن حالته ظلت حرجة وتوفي صباح أمس الجمعة، وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب المتوفى كان المعيل الوحيد لعائلته، ورفض أقارب الضحية استلام الجثة وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطباء، كما طالب أقاربه بتعويضات من الحكومة.



