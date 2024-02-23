ماجد المهندس يطلق أغنية جديدة بمناسبة تتويج «صناع الأمل»

أطلق الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة بمناسبة الاحتفاء بتتويج الفائزين في الدورة الرابعة من «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي.

ويقام الحفل الختامي في 25 فبراير الجاري في "كوكا كولا أرينا" في دبي، حيث يتم تكريم صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

وتقول الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر أحمد علوي، ولحنها وليد الشامي:

"أمل هنا.. أمل هناك وكلنا.. نرويه صدقاً بالعطاء وبالمنى.. نحنو عليه.. محبة.. ليكون في وجه الزمن.. أملاً جميلاً.. أبيضا في مثل لون قلوبنا.. قف للحياة.. وقل لها.. كل الصعاب.. أنا لها.. والمستحيل معي غداً سيكون.. ماض انتهى.. قف للحياة.. وقل لها.. بيدي العزيمة.. كلها.. الحلم.. يصنعه الأمل والشمس تصنع ظلها".

وتجسد الأغنية الجديدة، المعاني العميقة للأمل، وحاجة الإنسان لصناعته، باعتباره أساس الطموح وأولى الخطوات الواقعية لتحقيق الأحلام.

كما تعلي كلمات الأغنية من شأن الأمل في حياتنا باعتباره سر امتلاك العزيمة الكافية لمواجهة تحديات الحياة، وقهر المستحيل.

حضور قياسي

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل الختامي إلى أكثر من 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويتميز حفل تتويج صناع الأمل هذا العام، والذي سيكون الأضخم من نوعه، مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

ويستعرض الحفل، قصصاً إنسانية ملهمة تضيء على مجموعة من جنود الإنسانية الذين سخروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، وذلك قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي.

تشجيع العطاء

وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صنّاع الأمل في العالم العربي، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، والمساهمة في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في مختلف أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء مهما بلغ حجم التحديات.

وتسعى المبادرة إلى المساهمة في خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج بوصفهم الأبطال الجدد أو النجوم الحقيقيين الذين يستحقون الإشادة والتقدير، إضافة إلى تشجيع وتحفيز آلاف الشباب لتطوير مبادرات إنسانية ومجتمعية أو الانخراط في برامج وحملات تطوعية أو المساهمة في صناعة الأمل في مجتمعاتهم بشتى السبل المتاحة.