لطيفة بنت محمد: «سكة» يجسّد رؤى محمد بن راشد لجعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، النسخة الثانية عشرة من "مهرجان سكة للفنون والتصميم"، التظاهرة الفنية الإبداعية الشاملة في دبي، والذي يشكل أحد أهم مكونات المشهد الإبداعي للإمارة، حيث تُقام فعالياته هذا العام تحت شعار " الفن ينطلق من سكة جديدة"، وتستمر حتى 3 مارس المقبل، في "حي الشندغة التاريخي".

وقامت سموها بجولة في أرجاء المهرجان، التقت خلالها بعدد من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، واطلعت على باقة الفعاليات والمشاريع والأعمال الفنية الخاصة بهم، حيث أشادت بمستوى أعمالهم المعروضة وإبداعاتهم التي تعكس روح دبي النابضة بالحياة، مؤكدةً أهمية جهودهم في إثراء الحراك الإبداعي في دبي، وتأثيره على الارتقاء بالمجتمع وأفراده، مشيرة سموها إلى حضور عنصر الابتكار في الأعمال الفنية، وتميز أفكار الفنانين ورؤاهم الإبداعية، والتنوّع الثقافي الذي أثمر عن هذا المشهد الجمالي الاستثنائي.

واطلعت سموّها على ما يضمه المهرجان من بيوت فنية وإبداعية، ومن بينها "البيت الخليجي الرقمي"، "بيت أَرشَفةْ الحَاضِرْ" الذي يضم معرض "كبارنا" وأنشطة أخرى، و"بيت الخزف" الذي يحتضن فعاليات مركز الجليلة لثقافة الطفل، و"بيت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية"، وغيرها.

وقالت سموّها: "أثبت مهرجان "سكة للفنون والتصميم" جدارته كحدث إبداعي رائد يدعم منظومة الابتكار والتميز الفني، ومنصة ثقافية وفنية بارزة تعرض أهم التجارب الإبداعية المبتكرة، وتأخذ بأيدي الموهوبين والطامحين إلى عالم الاحتراف، وتمكّنهم من ممارسة أدوارهم كفنانين ومبدعين يساهمون في تفعيل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتفتح لهم الآفاق لعرض أفكارهم أمام الجمهور العالمي، وتتيح لهم فرص التواصل والحوار وتبادل الرؤى والخبرات المتنوعة مع

أبرز الأسماء الفنية المحلية والعربية والعالمية، وتأسيس أعمالهم في دبي ما يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويحقق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الهادفة لجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.

وتُواصل دبي مسيرتها في دعم منظومة الفن والإبداع والابتكار وتمكين المواهب عبر هذا المهرجان الذي يندرج تحت مظلة موسم دبي الفني 2024، بمشاركة أكثر من 500 فنان ومبدع من دولة الإمارات ومنطقة الخليج والعالم، وتحفل قائمته بأجندة غنية بالمعارض وبفعاليات وبرامج وأنشطة مختلفة، وعروض الأداء والفن التشكيلي، وتجارب متنوعة في فن الطهي مستوحاة من الهندسة المعمارية والذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي، وأكثر من 200 ورشة عمل وجلسة حوارية ونقاشية، إضافة إلى مبادرات فاعلة تعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتساهم في تهيئة بيئة مستدامة قادرة على دعم الموهوبين والفنانين الناشئة والشباب، وتمكينهم من المشاركة بإيجابية في إثراء المشهد الفني المحلي، بما يواكب رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

كما يعرض الحدث أكثر من 100 عمل فني موزعة على 14 بيتاً وفي أنحاء المهرجان، يقدم كلٌ منها أنواعاً مختلفة من الفنون، وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية، ومنحوتات ومساحات تفاعلية متنوعة. وستشهد نسخة هذا العام إطلاق 10 أعمال فنية تركيبية خارجية في أروقة حي الشندغة التاريخي، وتعرض 8 جداريات متنوعة، وهو ما يتواءم مع استراتيجية "الفن في الأماكن العامة" التي تقود "دبي للثقافة" حركة تفعيلها لتعزيز الثقافة البصرية في دبي.