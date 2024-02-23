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بعد حريق في مبنى سكني..تأجيل كل مباريات كرة القدم بمدينة فالنسيا الإسبانية

2/23/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأجلت كل مباريات كرة القدم التي كان من المفترض أن تقام في مدينة فالنسيا الإسباني بعد وفاة أربعة اشخاص وفقدان آخرين في حريق بمبنى سكني أمس الخميس.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب من نادي فالنسيا الذي كان من المقرر أن يخوض مباراته أمام غرناطة غدا السبت.

كما جرى تأجيل مباراة دوري الدرجة الثانية في المدينة بين ليفانتي وأندورا.

وقال روبين باراخا مدرب فالنسية " إنه يوم تتراجع فيه كرة القدم، هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية".

وأضاف :"يجب أن نظهر التضامن في هذا الوضع وأن نشكر كل الأشخاص الذين ساعدوا في منع الوضع من أن يصبح كارثيا كما كنا نخشى".

وذكرت رابطة الدوري الإسباني إنه سيتم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا في كل مباريات هذا الأسبوع.

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