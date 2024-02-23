الهولندي أولاف كوي بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف الإمارات

انضم الهولندي أولاف كوي إلى قائمة الأبطال الفائزين بمراحل طواف الإمارات 2024، بعد تتويجه بالمرحلة الخامسة (مرحلة الفجيرة) التي أقيمت اليوم (الجمعة) ضمن منافسات النسخة السادسة من السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، في إطار روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وتكللت مجهودات (كوي) البالغ من العمر 22 عاماً، بالنجاح واعتلى منصة التتويج لأول مرة في مشاركته الثالثة في الطواف، لاسيما بعد حلوله ثالثاً في المرحلة الرابعة في دبي، وثانيا في نسختين سابقتين.

وجاء فوز دراج فريق فيزما بالمرحلة الخامسة مثيراً، وحسمت بتقنية "التصوير النهائي" لدخوله إلى خط النهاية مع البلجيكي المتألق تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب لكن النتيجة جاءت لمصلحة أولاف كوي، ليحرم ميرلير من تحقيق فوزه بثلاث مراحل في نسخة طواف 2024.

وقطع الدراج الهولندي مسافة المرحلة البالغة 182 كلم أطول مراحل طواف الإمارات، في زمن قدره 4:08:38 ساعة متفوقاً على صاحب المركز الثاني تيم ميرلير بأجزاء من الثانية، والأسترالي سام ويلسفورد دراج فريق بورا هانزغروهي الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث.

توّج بطل المرحلة والفائزين بالقمصان، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، ومريم المنصوري ممثلة الشركة العالمية القابضة، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وأحمد الغفلي مدير الأمن لدى نخيل، ونضال الأشقر ممثل شركة بن حمودة.

وقبل مرحلتين على نهاية النسخة السادسة لطواف الإمارات 2024، لا تزال صدارة الطواف في حوزة فريق الإمارات عبر الدراج جاي فاين الذي نجح في الاحتفاظ بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام، بفضل العمل الجماعي لفريق الإمارات للحفاظ على الدراج الأسترالي، وسجل فاين زمناً إجمالياً 15:50:09 ساعة، معززاً من فرص الفريق للفوز بلقب الطواف.

واستمر الفارق في الصدارة بالترتيب الزمني نفسه حيث حافظ الأسترالي بن أوكونور دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال على مركزه الثاني، بفارق11 ثانية عن فاين، و13 ثانية للأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وبطل المرحلة الثانية، الذي يأتي ثالثاً في الترتيب العام.

وخطف الدراج الأبرز حتى اللحظة في طواف الإمارات، تيم ميرلير، القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط، من مارك ستيوارت، ووصل ميرلير إلى 56 نقطة، بفارق 48 نقطة عن دراج فريق كوراتيك، وصعد أولاف كوي إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متساوياً مع جاي فاين.

واحتفظ البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب فيما حافظ مارك ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وعلق أولاف كوي على فوزه بالمرحلة الخامسة قائلاً:" شعور رائع أن أفوز بالمرحلة الخامسة هنا الإمارات، وهو أول فوز لي في الطواف الذي أشارك به للمرة الثالثة، بالتأكيد الفوز لا يأتي بسهولة، وكان قريباً للغاية بيني وبين ميرلير الذي انقض بسرعة رهيبة، سعيد بهذا الفوز الذي يعطيني دفعة معنوية هائلة".

من جانبه، قال جاي فاين متصدر الطواف:" كانت المرحلة طويلة بالفعل، لكنها غنية بالمناظر الطبيعية والخلابة، استمتعت بخوض هذه المرحلة، والمهم الحفاظ على صدارة الترتيب".

يصل طواف الإمارات 2024 إلى محطته السادسة وقبل الأخيرة (الدار)، التي تقام في أبوظبي لمسافة 138 كلم، غداً السبت، انطلاقاً من متحف اللوفر أبوظبي، ومروراً بأبرز معالم ومدن وشوارع إمارة أبوظبي، كجزيرة ياس - شارع الخليج العربي - مدينة زايد الرياضية - جسر أم يفينة - جزيرة الريم - قصر الحصن، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

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