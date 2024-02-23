تتويج الشارقة بطلاً لدوري ناشئي اليد

توج الشارقة بطلاً للدوري العام للناشئين لكرة اليد بفوزه على الوصل 19 - 18 ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لمجموعة تحديد المراكز من الأول إلى السادس بالدور النهائي للبطولة، تقدم الوصل في الشوط الأول 11 - 10.

وتوج فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد، الشارقة بكأس البطولة.

حضر مراسم التتويج عيسى المدفع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان عضو مجلس الإدارة.

وتم تكريم حكام المباراة عمر الزبير وياسر النقبي وأم الزين مبارك ونرمين جابر.

ترتيب

وبفوزه على الوصل تصدر الشارقة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، محتفظاً باللقب للموسم التاسع على التوالي، فيما حاز شباب الأهلي الوصافة برصيد 13 نقطة بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 35-29، وجاء الوصل في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد 9 نقاط بعد فوزه على مضيفه النصر بنتيجة 31-18.

وأسفرت نتائج مجموعة تحديد المراكز من السابع إلى العاشر عن فوز خورفكان على البطائح بنتيجة 27 - 26 لتمنح الأول المركز السابع برصيد 9 نقاط، وتضع الثاني في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما أهدى فوز الذيد على مضيفه العين بنتيجة 34-32 نادي الذيد المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وحل العين في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

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