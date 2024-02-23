محمد المطيوعي يفوز بفضية في «آسيوية المضمار»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية لمسافة 4 كم بالبطولة الآسيوية للمضمار، المقامة في نيودلهي، وذلك في زمن قدره 4:18.54 دقائق، بفارق 5 ثوان عن البطل الياباني ماتسودا شوي، الذي حقق زمناً قدره 4:13.74 دقائق.
وحصد محمد المطيوعي أول ميدالية للإمارات في البطولة، محققاً إنجازاً تاريخياً جديداً لدراجات الإمارات على مستوى آسيا.
وأكد منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققته دراجات الإمارات عن طريق البطل الصاعد محمد المطيوعي الذي أثبت أنه سيكون أحد أفضل الدراجين للإمارات في الفترة المقبلة، وهو ما أهله للتواجد في فريق الإمارات للمحترفين رفقة الأبطال عبد الله الحمادي، عبدالله جاسم، وبفضل القيادة الفنية والإدارية المحترفة من البطل يوسف ميرزا.
وتواصل بعثة الإمارات منافسات البطولة في انتظار السباق الرئيسي للبطل أحمد المنصوري، وسباق الأومنيوم، الذي يبحث من خلاله الحصول على نقاط أولمبية، تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN23022024000110011019ID1107892436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.