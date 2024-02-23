محمد المطيوعي يفوز بفضية في «آسيوية المضمار»

فاز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية لمسافة 4 كم بالبطولة الآسيوية للمضمار، المقامة في نيودلهي، وذلك في زمن قدره 4:18.54 دقائق، بفارق 5 ثوان عن البطل الياباني ماتسودا شوي، الذي حقق زمناً قدره 4:13.74 دقائق.

وحصد محمد المطيوعي أول ميدالية للإمارات في البطولة، محققاً إنجازاً تاريخياً جديداً لدراجات الإمارات على مستوى آسيا.

وأكد منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققته دراجات الإمارات عن طريق البطل الصاعد محمد المطيوعي الذي أثبت أنه سيكون أحد أفضل الدراجين للإمارات في الفترة المقبلة، وهو ما أهله للتواجد في فريق الإمارات للمحترفين رفقة الأبطال عبد الله الحمادي، عبدالله جاسم، وبفضل القيادة الفنية والإدارية المحترفة من البطل يوسف ميرزا.

وتواصل بعثة الإمارات منافسات البطولة في انتظار السباق الرئيسي للبطل أحمد المنصوري، وسباق الأومنيوم، الذي يبحث من خلاله الحصول على نقاط أولمبية، تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024.

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